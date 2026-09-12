Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog.

Какая будет погода в выходные?

В субботу, 12 сентября, на Западе Украины будет дождливо и прохладно. Ночью местами ожидаются значительные осадки и локальные грозы, днем преимущественно небольшой дождь. Температура ночью составит +9…+14 градусов, днем – +12…+17.

На севере прогнозируются умеренные, местами сильные дожди и слабые грозы. Ночью будет +10…+15 градусов, днем – +13…+18. В центральных областях существенных осадков не ожидается, за исключением западной части Черкасской и Кировоградской областей. Здесь воздух прогреется до +27…+32 градусов.

На юге, в Крыму и на Востоке суббота будет теплой и преимущественно сухой. Днем температура составит +27…+32 градуса на юге и +25…+30 градусов в восточных областях.

В воскресенье, 13 сентября, на Западе и Севере станет прохладнее. На западе местами пройдут небольшие дожди, а дневная температура составит +17…+22 градуса. На севере ожидаются небольшие дожди, в Сумской области – умеренные, а воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В центре местами возможен небольшой дождь. Днем температура составит +18…+23 градуса, а в Днепропетровской области – до +28. На юге прогнозируют дожди, в Одесской области местами значительные, а дневная температура составит +18…+24 градуса. В то же время в Крыму и Приазовье воздух прогреется до +26…+31.

На востоке существенных осадков не ожидается. Днем температура будет колебаться от +21 градуса в Харьковской области до +33 градусов на Донбассе. Ночью в большинстве регионов будет от +6…+19 градусов в зависимости от области.