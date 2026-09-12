Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog.

Якою буде погода у вихідні?

У суботу, 12 вересня, на заході України буде дощ та прохолодно. Вночі місцями очікуються значні опади та локальні грози, вдень переважно невеликий дощ. Температура вночі становитиме +9…+14 градусів, вдень – +12…+17.

На півночі прогнозують помірні, місцями значні дощі та слабкі грози. Вночі буде +10…+15 градусів, вдень – +13…+18. У центральних областях істотних опадів не очікується, за винятком західної частини Черкащини та Кіровоградщини. Тут повітря прогріється до +27…+32 градусів.

На півдні, в Криму та на сході субота буде теплою та переважно сухою. Вдень температура становитиме +27…+32 градуси на півдні та +25…+30 градусів у східних областях.

У неділю, 13 вересня, на заході та півночі стане прохолодніше. На заході місцями пройдуть невеликі дощі, а температура вдень становитиме +17…+22 градуси. На півночі очікуються невеликі дощі, на Сумщині – помірні, а повітря прогріється до +15…+20 градусів.

У центрі місцями можливий невеликий дощ. Вдень температура становитиме +18…+23 градуси, а на Дніпропетровщині – до +28. На півдні прогнозують дощі, на Одещині місцями значні, а температура вдень буде +18…+24 градуси. Водночас у Криму та Приазов'ї повітря прогріється до +26…+31.

На сході істотних опадів не очікується. Вдень температура коливатиметься від +21 градуса на Харківщині до +33 градусів на Донбасі. Уночі в більшості регіонів буде від +6…+19 градусів залежно від області.