В каких областях будут дожди и грозы в первые дни лета

В первые дни лета в части областей ожидаются дожди. Кстати, в июне в Украине становятся более активными грозовые процессы. Чаще наблюдаются град и шквалы.

Где будут дожди и грозы в начале июня – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в Украине

Наталья Птуха отметила, что уже в начале июня у нас будут чаще перерывы в дождях. Отметила, что 1 июня ночью в юго-восточной части, а днем по Украине – локальные кратковременные дожди.

Площадь их охвата будет значительно меньше. Но могут быть грозы, потому что будет немножко более интенсивный прогрев поверхности,

– сказала синоптик.

Уже 2 июня больше будет влиять поле повышенного атмосферного давления, поэтому будет без осадков. Однако, возможны в Крыму, Приазовье, а днем в западных и также немного в Житомирской и Винницкой областях, где снова будет поступать очередной атмосферный фронт. Он повлечет кратковременные дожди, местами грозы.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, что температура выравнивается. И уже во всех областях ночью будет +10 – +16 градусов, днем – +10 – +25, а на Юге – до +28 градусов.

Наталья Птуха также отметила, что с начала лета прояснения будут происходить не так, как теперь, когда почти всю неделю небо затянуто и есть постоянные дожди.

То есть будут и периоды солнечные, но какой-то такой стабильной на несколько дней антициклональной погоды с высокими значениями температуры и без осадков пока не видно,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, что перерывы есть и будут чередоваться: то поле высокого давления на один день или сутки, то снова поступление атмосферного фронта.

В Укргидрометцентре уточнили, что в выходные, 31 мая – 1 июня, на Востоке и Юго-Востоке, в дневные часы и на западе кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков.

В понедельник, 2 июня, преимущественно без осадков. Лишь в западных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму днем местами кратковременный дождь, гроза.

Где будут дожди в начале лета / Скриншоты из Укргидрометцентра