Новые температурные рекорды: начало ноября в Украине будет аномально теплым
Источник:Meteoprog
В конце октября и и в первые дни ноября ожидается аномально теплая погода. В части областей даже возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха.
Все из-за поступления воздушных масс из южных широт. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
К теме В Украине снова пригреет: +20 будет в большинстве областей
В Украине прогнозируют аномальное тепло
Синоптик отметил, что время от времени ожидается прохождение атмосферных фронтов и барических котловин. Поэтому могут идти дожди разной интенсивности, местами с грозами. Однако будет аномально тепло.
В конце октября и в первые дни ноября ожидается аномально теплая погода. В центральных и южных областях возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха.
– подчеркнул Кибальчич.
В понедельник, 30 октября, не будет дождей. Ветер юго-западный, с порывами 7 – 12 метров в секунду.
Ночью 7 – 12 градусов, в северных и Харьковской областях 2-7. Днем 14-19. Кстати, на Юге и Прикарпатье 20 – 23 градуса.
Теплая и сухая погода также сохранится во вторник в большинстве областей. Лишь вечером на Закарпатье пройдут небольшие дожди. Ночью 7 – 12, днем 15 – 20. Однако в южных, центральных областях и Крыму 20 – 25 градусов тепла.
Интересно Какая будет зима в Украине: теплая или с сильными морозами и снегом
Какая будет погода в первые дни ноября
Кибальчич отметил, что в среду, 1 ноября, под влиянием Балтийского циклона ночью на Западе, днем на большей части территории Украины, кроме Востока, пройдут дожди. Днем в южных и центральных областях местами с грозами.
Температура воздуха ночью 8 – 13 градусов тепла. На Востоке 4 – 9. Днем 13 – 19, в центральных и южных областях 18 – 23,
– спрогнозировал Кибальчич.
Добавил, что 2 ноября ночью на Востоке Украины, днем на юге Одесщины пройдут дожди, местами с грозами. На остальной территории уже без существенных осадков. Кое-где возможны туманы. Температура воздуха ночью 5 – 10 градусов, днем 10 – 15, на Юге до +18.