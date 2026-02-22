Где и когда начнется метеорологическая весна, и какой будет погода в последнюю неделю зимы

В течение последней недели февраля погода в Украине постепенно будет меняться, температурные показатели будут повышаться. В часть областей может прийти метеорологическая весна. Но будут и неблагоприятные условия.

Кое-где возможен туман и незначительные осадки, на дорогах еще будет возникать гололедица. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Как изменится погода в течение недели?

У понедельник, 23 февраля, западных, центральных и северных и Одесской областях будут снег и дождь. Температура ночью будет -4...+2 градуса, днем – +1...+6 градусов, на севере Левобережья – -7...-12 градусов ночью и около 0 днем.

У вторник, 24 февраля, по всей Украине выпадет снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, днем будет +1...+6 градусов. На Закарпатье пригреет до +8 градусов.

У среду, 25 февраля, в ночные часы возможен незначительный снег с дождем, будет и мокрый снег. В ночные часы температура воздуха составит -3...+2 градусов, днем ожидается 1...+4 градусов, на Закарпатье теплее – до +7 градусов.

У четверг, 26 февраля, в северных, центральных и Харьковской областях пройдет снег и дождь. Ночью будет -4...+1 градусов, а днем -1...+5 градусов, в южных и западных регионах будет +6...+11 градусов, на севере Левобережья в течение суток -10...+5 градусов.

У пятницу, 27 февраля, ночью и утром прогнозируют дождь, за исключением западных областей. Температура воздуха ночью составит -3...+3 градусов, днем +1...+6 градусов, на крайнем западе и в Одесской области – +7...+12 градусов.

Что ждать от погоды на выходных?

У субботу, 28 февраля, только в восточных регионах возможен незначительный снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет -3...+3 градусов, а днем составит 0...+6 градусов, в западных и Одесской областях – +7...+13 градусов.

У воскресенье, 1 марта, в северных и восточных регионах возможен мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит -1...+5 градусов, днем будет +3...+8 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье местами будет +9...+11 градусов.

