Первые прогнозы на ноябрь: чего ждать в последний месяц осени в Украине

В Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. Кое-где температура побила рекорды. Сильное похолодание пока не ожидается. Очень вероятно, что эта осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последние полвека.

Об этом в интервью 24 Каналу ранее рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Метеоролог отметила, ожидается, что октябрь в Украине также будет теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на 2 градуса выше климатической нормы и будет колебаться от +9 градусов на Северо-Востоке до +13 градусов и выше на Юге.

В ноябре средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы, а количество осадков – в пределах нормы,

– сказала Вера Балабух.

Также эксперт отметила, ожидается, что в этом году осень может быть на 2 градуса выше и теплее климатической нормы.

"Очень вероятно, что нынешняя осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последнее полвека", – подчеркнула метеоролог.