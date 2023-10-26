Без аномалий не обойдется: синоптики удивили прогнозом на Новый год 2024
Источник:Obozrevatel
Новый год 2023 был аномальным теплом. Столбики термометров превысили 10 градусов. Чего ждать в 2024, спрогнозировали синоптики.
На Новый год возможна аномальная погода. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.
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Какая будет погода на Новый год 2024
Этот Новый год, вероятно, снова будет без снега и мороза.
Учитывая предыдущий год идет такая же аналогия,
– заметила метеоролог.
По прогнозам Вазиры Мартазиновой, стоит ожидать небольшой плюс днем и 0 или небольшой минус ночью. Кстати, осадки если и будут, то незначительны и в виде мокрого снега.
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Чем удивит погода в декабре
- Отметим, представитель Укргидрометцентра также поделилась прогнозом на декабрь. Так, Мартазинова прогнозирует мягкую и достаточно теплую для этого времени года погоду.
- Впрочем, в середине месяца все же возможно резкое похолодание с морозами до -15 градусов. Правда, продлится оно, вероятно, всего несколько дней.
- Дальше снова придет потепление, заметила метеоролог.
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