Без аномалий не обойдется: синоптики удивили прогнозом на Новый год 2024

Новый год 2023 был аномальным теплом. Столбики термометров превысили 10 градусов. Чего ждать в 2024, спрогнозировали синоптики.

На Новый год возможна аномальная погода. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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Какая будет погода на Новый год 2024

Этот Новый год, вероятно, снова будет без снега и мороза.

Учитывая предыдущий год идет такая же аналогия,

– заметила метеоролог.

По прогнозам Вазиры Мартазиновой, стоит ожидать небольшой плюс днем и 0 или небольшой минус ночью. Кстати, осадки если и будут, то незначительны и в виде мокрого снега.

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Чем удивит погода в декабре

Отметим, представитель Укргидрометцентра также поделилась прогнозом на декабрь. Так, Мартазинова прогнозирует мягкую и достаточно теплую для этого времени года погоду.

Впрочем, в середине месяца все же возможно резкое похолодание с морозами до -15 градусов. Правда, продлится оно, вероятно, всего несколько дней.

Дальше снова придет потепление, заметила метеоролог.

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