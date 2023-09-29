Без сюрпризов не обойдется: какой погоды ждать украинцам в октябре

Уже в это воскресенье начнется октябрь. Синоптики спрогнозировали, какая погода будет во второй месяц осени.

Сохранится ли еще тепло, или придет сильное похолодание и затяжные ливни, рассказывает 24 Канал.

К слову Октябрь начнется дождем: в каких областях будет лить

Какая будет погода в октябре 2023 года

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что средняя месячная температура будет в пределах +7…+13 градусов. Кстати, это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Между тем месячное количество осадков ожидается от 31 до 67 миллиметров. В Карпатах традиционно больше, в частности, 77-101. Впрочем, это в пределах нормы.

Предварительными прогнозами на октябрь в комментарии NV поделилась синоптик Наталья Птуха. Отметила, что некоторые изменения погоды уже прогнозируют.

Во-первых, в плане температуры они больше будут выражаться именно в первых числах октября. Там, опять же, поступит поле высокого давления, антициклон, но воздушные потоки уже будут северными, и это немного снизит температурные показатели,

– объяснила Птуха.

Добавила, что на осадки 3 октября уже есть какой-то намек, даже 2-го в западных областях. В это время ожидается немного больше дождей, а еще перестройка всех синоптических процессов.

Уже не будет таким продолжительным именно антициклон, наконец-то настанет время дождей, которых прежде всего следует ожидать на Севере и на Западе,

– подчеркнула синоптик.

Заметила, что относительно температуры на начало октября пока конкретные цифры сложно назвать. Однако, если сравнивать с нынешней, снизится где-то на 7 градусов.

То есть если теперь до +28, то в начале октября будет примерно +20 в дневные часы,

– отметила Птуха.

В то же время подчеркнула, что это также зависит от региона. Ведь на Севере и Западе понижение температуры может быть более ощутимым. Между тем на Юге – не столь значительным. Там еще могут оставаться высокие значения.