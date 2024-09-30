Какой будет погода в октябре: ждать аномального тепла и сильных дождей, или мороза

Сентябрь в Украине был аномально теплым. Среднесуточные температуры преимущественно превысили климатическую норму на 3 –9 градусов. Задержится ли еще тепло в октябре, или же придет резкое похолодание с морозами, спрогнозировали синоптики.

Какой будет погода во второй месяц осени, ждать ли жары, затяжных ливней, или же ударит мороз – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на октябрь 2024 года

Синоптик рассказала, что по расчетам мировых прогностических центров, для первой декады октября на Западе температурный фон будет несколько ниже из-за поступления более прохладного воздуха.

Возможно, даже на 1 – 2 градуса ниже климатической нормы. Но это только по западным областям,

– отметила Наталья Птуха.

Между тем на остальной территории Украины еще будет оставаться температура близкая к норме, в частности, на Севере и частично в центральной части.

На Юге и Востоке – немного выше, в частности на 1 – 2 градуса. Эксперт отметила, не настолько как сейчас, потому что сейчас где-то на 6 градусов на Юге и Востоке выше климатической нормы – очень высокие вот эти значения температуры. Добавила, уже будет сглаживаться этот процесс.

И, в принципе, по октябрю, если говорить, то все равно, даже несмотря на то, что первая декада в западных областях может оказаться немного прохладной, остальное время ожидаем, что будет или близко к норме, или на 1 – 1,5 градуса выше. Речь идет о средней месячной температуре,

– сказала синоптик.

Кстати, в Укргидрометцентре уточнили, что средняя месячная температура воздуха в октябре предполагается в пределах +7 – +13, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Будут ли в октябре сильные и затяжные ливни

Наталья Птуха отметила, ожидается, что в октябре дождей будет больше, чем в сентябре по крайней мере. Потому что тот блокирующий антициклон с Востока наконец постепенно потерял свою силу, а процессы в октябре будут более изменчивы.

Конечно, будут чередоваться дни как с солнцем, так и с облачностью, а и иногда с дождями. Ожидаем, что все же время от времени уже будем иметь больше осадков,

– сказала синоптик.

Добавила, общее среднемесячное количество осадков ожидается в пределах 31 – 67 миллиметров, в Карпатах местами 77 – 101 миллиметр, что в пределах нормы.

Могут ли в октябре ударить сильные морозы

Согласно многолетнему анализу, абсолютный максимум для октября составляет +26 – +34 градуса. На высокогорье Карпат +20 – +21 градус.

Абсолютный минимум температуры, который фиксировали когда-либо в октябре, от -4 до -16 градусов, то есть разно по территории Украины. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах даже местами -17 – -23 градуса.

Октябрь – переходный месяц. Здесь может быть как +30 градусов в некоторые дни, так и -20 градусов Преимущественно, если это -20 градусов, то, возможно, это больше гор касалось, или Северо-Востока. Это очень кратковременные процессы,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время синоптик отметила, что сейчас морозов в Украине еще не будет.

Эксперт добавила: "Пока у нас в условиях изменения климата вообще все чаще становится больше теплых дней. Конечно, есть и исключения, например сейчас по Западу, где будет немного прохладнее в первой декаде октября. Но остальное время ожидаем, что все же температура будет близкой к норме и даже немного выше".

Интересно! По данным Укргидрометцентра, заморозки в первой декаде октября – обычное явление.