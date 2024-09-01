Какой будет погода осенью 2024: прогноз на сентябрь, октябрь и ноябрь

Осень в Украине начнется с теплой и сухой погоды. Кое-где даже возможна жара до +36 градусов.

Когда придет похолодание и будет ли оно резким, какой погоды ждать в сентябре, октябре и ноябре – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Диана Кривобок.

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Погода на осень 2024 года

Начало сентября в Украине будет теплым. Кое-где даже сохранится летний характер погоды. Более того, похолодание в ближайшие дни не ожидается.

Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры. Но это мы еще будем уточнять, ведь синоптические процессы могут измениться,

– сказала Диана Кривобок.

Сейчас температура воздуха остается высокой. В частности, днем +30 градусов, а иногда и больше. Впрочем, +40 уже ждать не стоит.

Таких затяжных волн тепла, как в июле, уже не будет,

– отметила эксперт.

Кстати, сильных осадков синоптики также не прогнозируют. Кое-где могут быть кратковременные грозовые дожди.

Сентябрь – переходный месяц от лета к осени. Ему присуще снижение температуры и ослабление именно грозовой деятельности, ведь грозы – это летний процесс,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, что по предварительным расчетам, месячное количество осадков ожидается 37 – 76 миллиметров. В Карпатах больше, в частности, 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.

Между тем средняя месячная температура предполагается в пределах +15 – +20 градусов, в Карпатах +13 – +14. Это на 2 градуса выше нормы.

Интересно! Согласно анализу, в течение предыдущих лет во второй и третьей декаде сентября отмечались заморозки в воздухе. В Карпатах и местами Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях даже в первой декаде сентября. Снег в сентябре фиксировали только на высокогорье Карпат. Впрочем, по словам Кривобок, пока что заморозки не ожидаются. В первой декаде сентября их точно не будет.

Также эксперт рассказала, что метеорологическое лето закончится, когда средняя суточная температура будет на уровне +15 градусов несколько дней подряд, не меняясь. Возможно, это произойдет во второй декаде сентября.

В целом в последние годы сентябрь наблюдается довольно теплым, как для осеннего месяца. Поэтому тенденции, что он будет в этом году холодным или теплым, мы не можем сказать. Начнется с тепла, а дальше будет видно,

– отметила синоптик.

Кстати, если разделить три месяца на категории, то сентябрь у нас теплый, октябрь характеризуется теплыми периодами, впрочем, уже прохладнее, а ноябрь – уже более пасмурный.

Обычно ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме, что делает его контрастным. В этот период могут наблюдаться как остатки тепла, так и значительные похолодания. Если тепло сохраняется, то обычно это происходит в первой половине месяца. Однако ежегодно погодные условия могут меняться,

– рассказала Диана Кривобок.

Также эксперт ответила, будет ли в Украине бабье лето. Заметила, что этот термин народный. Речь идет о периоде теплой погоды, который наблюдается каждый год. В частности, это неделя или определенное количество дней, когда есть теплая погода, и она кажется необычной именно для этого месяца. Например, резко похолодало, есть заморозки, а днем потеплело условно до +15 градусов.

"Конечно, этом году они могут быть, это не исключение. Но когда именно – будет известно, когда снизится температура", – отметила синоптик Укргидрометцентра.