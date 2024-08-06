Какой будет осень 2024 в Украине: погода на сентябрь, октябрь и ноябрь

В течение последних 20 лет чаще всего сентябрь в Украине еще бывает теплым, "продолжается лето". Ноябрь – более дождливый и пасмурный.

Об этом рассказала заведующая отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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Погода на осень 2024 года в Украине

В Укргидрометцентре отметили, что пока имеют только климатические характеристики будущей осени. Мол, давать точные прогнозы на сезон за месяц – два нереально. Поэтому можно говорить только о погодных тенденциях.

Есть тенденция, что в течение последних 20 лет чаще всего сентябрь бывает теплым, еще продолжается лето. До 20 – 25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это означает, что у нас еще продолжается метеорологическое лето,

– отметила Наталья Голеня.

В целом среднесуточная температура первого месяца осени в Украине составляет +13 – +17 градусов. На Юге до +20. Между тем в горных районах может быть прохладнее, – лишь до +9 – +15 градусов.

Однако ранее были зафиксированы и максимальные температуры – +33 – +38 градусов. Абсолютный минимум температуры ночью составлял 1 – 8 градусов мороза.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра заметила, бывает, что сентябрь очень жаркий – до +38 градусов на Юге и Юго-Востоке, на Севере и Западе до +30 – +35. Однако бывает, что с Севера идет вторжение холодного арктического воздуха, и даже могут быть заморозки.

Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что температура воздуха обычно в среднем на 1 – 2 градуса выше нормы,

– подчеркнула Голеня.

Конечно, в октябре украинцам стоит ждать бабьего лета, которое бывает каждый год, даже не одно. Однако тепло может длиться как 3 дней, так и 10.

А ноябрь считается предвестником зимы. Обычно последний месяц осени в Украине уже более дождливый и пасмурный.

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Осень в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал