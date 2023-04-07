Какая будет погода на Пасху: синоптики приятно удивили прогнозом

На следующей неделе христиане восточного обряда будут отмечать Пасху. Украинские синоптики рассказали, какая погода ожидается 16 апреля.

В комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась ориентировочным прогнозом на Пасху. Детальнее рассказываем дальше.

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Чем будет удивлять погода на Пасху

Наталья Птуха рассказала, что 13 – 14 апреля временами возможны небольшие дожди. Впрочем, днем пятницы на Севере и 15 – 17 апреля в целом в Украине без существенных осадков.

13 – 17 апреля ночью 4 – 10 градусов тепла. Днем 14 – 17 апреля + 11...+17 градусов,

– добавила синоптик.

В то же время Птуха подчеркнула, что будет преобладать поле пониженного давления. Хотя также есть вероятность усиления с 15 апреля влияния антициклона с востока. По такому сценарию осадков как раз будет становиться меньше.

Заметим, что морозов и снега, на Пасху, 16 апреля, в Украине, вероятно, уже не будет.