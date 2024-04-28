Дождь или ясное небо: какой будет погода в Украине на Пасху

Уже на следующей неделе христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. А пока в домах части украинцев идет подготовка, синоптики спрогнозировали, какую погоду ждать 5 мая.

Многих украинцев интересует, ожидать безоблачного неба на Пасху или, возможно, следует вытащить зонтики. Синоптик Игорь Кибальчич подробно рассказал, какая погода будет в Украине 5 мая.

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Прогноз погоды на Пасху

В некоторых областях Украины в воскресенье, 5 мая, прогнозируют осадки. В частности, в центральных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы.

Однако в северных и западных регионах без существенных осадков. По прогнозу синоптика, ветер будет северной четверти, 7 – 12 метров в секунду.

Также синоптик рассказал, какой будет температура воздуха на Пасху.

Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов тепла, в северных областях местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза; днем от 13 до 18 градусов тепла, в Закарпатье и юге Одесской области до 22 градусов тепла,

– спрогнозировал Игорь Кибальчич.

Какую погоду ждать в мае