Дождь или ясное небо: какой будет погода в Украине на Пасху
Источник:Meteoprog.com
Уже на следующей неделе христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. А пока в домах части украинцев идет подготовка, синоптики спрогнозировали, какую погоду ждать 5 мая.
Многих украинцев интересует, ожидать безоблачного неба на Пасху или, возможно, следует вытащить зонтики. Синоптик Игорь Кибальчич подробно рассказал, какая погода будет в Украине 5 мая.
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Прогноз погоды на Пасху
В некоторых областях Украины в воскресенье, 5 мая, прогнозируют осадки. В частности, в центральных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы.
Однако в северных и западных регионах без существенных осадков. По прогнозу синоптика, ветер будет северной четверти, 7 – 12 метров в секунду.
Также синоптик рассказал, какой будет температура воздуха на Пасху.
Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов тепла, в северных областях местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза; днем от 13 до 18 градусов тепла, в Закарпатье и юге Одесской области до 22 градусов тепла,
– спрогнозировал Игорь Кибальчич.
Какую погоду ждать в мае
- По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1– 2 градуса выше климатической нормы у западных, южных и юго-восточных областях Украины.
- Тем временем на остальной территории нашего государства– в пределах нормы.
- В интервью 24 Канала Вера Балабух рассказала, что маловероятно, что апрель окажется теплее мая.
- Она отметила, что средняя температура мая на значительной территории Украины в пределах 15– 18 градусов. А в начале апреля этого года средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов тепла.