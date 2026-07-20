На часть Украины обрушатся грозы, но местами сохранится жара до +34

В некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха будет летней – местами до +34 градусов.

Об этом заместитель начальника отдела коммуникаций Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии РБК-Украина.

Какую погоду ожидать в ближайшие дни?

По прогнозу синоптика, 21 и 22 июля в центральных областях пройдут кратковременные летние дожди с грозами. Кроме того, во вторник осадки прогнозируются также на севере страны, а в среду – в южных и восточных регионах.

В остальных областях в эти дни осадков не ожидается.

Столбики термометров будут показывать +14...+20 градусов ночью и +24...+30 градусов днем. На юго-востоке страны прогнозируют более жаркую погоду – до +34 градусов.

Там показатели будут выше за счет того, что будет больше прояснений. И солнце довольно активно будет там прогревать приземный слой,

– добавил Семилит.

В то же время в западных областях, а в среду также в северных, будет прохладнее, отметил синоптик. В ночные часы температура воздуха составит +10...+16 градусов, а днем потеплеет до +19...+25 градусов.

Напомним, ранее синоптик сообщал, что в середине этой недели в большинстве областей страны возможны кратковременные дожди с грозами. В дальнейшем, до 27 июля, в областях будет преобладать сухая погода.