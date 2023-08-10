Дожди и грозы снова накроют почти всю Украину: где будет сильный ливень

Вскоре в большинстве регионов нашего государства снова пройдут дожди. Кроме того, ожидаются грозы. Просмотрите правила безопасности и подготовьте зонтик.

По прогнозу синоптиков, днем четверга будет дождь на Востоке, Юго-Востоке, Полтавщине и в большинстве западных областях. Об этом пишет 24 Канал.

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Где будут дожди и грозы в ближайшие дни

В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в ближайшие дни. В частности отметили, что 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В большинстве западных – небольшие дожди, отдельные грозы, на остальной территории – без осадков.

Сильной жары в четверг не будет. В основном пригреет до +20...+27 градусов. Только на Юге и Востоке теплее – до +30.

11 августа в большинстве областей страны умеренные, на Левобережье сильные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– отметили синоптики.

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Прогноз на 11 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Любопытно, что уже 12 августа преимущественно без осадков. Лишь в северных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь. Ночью +11...+16, днем +19...+24. На Юге и Востоке ночью +15...+20, днем +23...+28.

Ориентировочный прогноз на 12 августа / Скриншот из Укргидрометцентра