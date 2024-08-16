В каких областях будут дожди и грозы, а где – сильная жара: погода на 17 августа

16 августа 2024, 14:53
Читати новину українською
Автор: Юлия Мурина

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в субботу, 17 августа, будет очень жаркой. Правда, не везде. Также в части областей пройдут дожди и грозы.

Где будет лить на этот раз, а в каких регионах снова сильно пригреет, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

Смотрите также Когда и в каких областях снова будет сильная жара

Погода на 17 августа

В субботу будет переменная облачность. Без осадков, но не везде. Так, в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром местами будет туман. Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью +14 – +19, а в Одесской области и до +22. Только на Востоке и Северо-Востоке прохладнее, в частности, +11 – +16 градусов. Днем в Украине +28 – +33 градуса.

В южной части и на Кировоградщине местами сильная жара +35 – +36 градусов,
– отметили синоптики.

Добавили, что в Карпатах ночью +12 – +17, днем +21 – +26 градусов.

Обратите внимание Заморозки в августе: будет ли резкое похолодание до конца месяца

Прогноз погоды на 17 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Читайте также Погода на сентябрь: каким может быть первый месяц осени

Какая будет температура в крупных городах

  • Киев +30 – +32
  • Ужгород +30 – +32
  • Львов +30 – +32
  • Ивано-Франковск +30 – +32
  • Тернополь +30 – +32
  • Черновцы +30 – +32
  • Хмельницкий +29 – +31
  • Луцк +29 – +31
  • Ровно +29 – +31
  • Житомир +30 – +32
  • Винница +30 – +32
  • Одесса +32 – +34
  • Николаев +32 – +34
  • Херсон +32 – +34
  • Симферополь +32 – +34
  • Кропивницкий +32 – +34
  • Черкассы +30 – +32
  • Чернигов +27 – +29
  • Сумы +27 – +29
  • Полтава +29 – +31
  • Днепр +28...+30
  • Запорожье +30 – +32
  • Донецк +27 – +29
  • Луганск +26 – +28
  • Харьков +28 – +30