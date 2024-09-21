Будут ли дожди, какие области окутает туман: прогноз погоды на 22 сентября

21 сентября 2024, 14:22
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Укргидрометцентр

В воскресенье, 22 сентября, погода в Украине будет несколько облачной. Ночью и утром часть областей окутает туман.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Также сказали, какой будет температура.

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Погода на 22 сентября

В воскресенье будет небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3 – 8 метров на секунду.

Температура ночью +7 – +12, на побережье морей +12 – +17. Днем +21 – +26. В Карпатах ночью +2 – +7 градусов, днем +15 – +20 градусов,
– отметили синоптики.

Прогноз погоды на 22 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +22 – +24
  • Ужгород +22 – +24
  • Львов +20 – +22
  • Ивано-Франковск +20 – +22
  • Тернополь +21 – +23
  • Черновцы +22 – +24
  • Хмельницкий +21 – +23
  • Луцк +21 – +23
  • Ровно +22 – +24
  • Житомир +22 – +24
  • Винница +23 – +25
  • Одесса +23 – +25
  • Николаев +24 – +26
  • Херсон +24 – +26
  • Симферополь +23 – +25
  • Кропивницкий +24 – +26
  • Черкассы +23 – +25
  • Чернигов +22 – +24
  • Сумы +21 – +23
  • Полтава +23 – +25
  • Днепр +24 – +26
  • Запорожье +24 – +26
  • Донецк +24 – +26
  • Луганск +24 – +26
  • Харьков +23 – +25