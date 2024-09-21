Будут ли дожди, какие области окутает туман: прогноз погоды на 22 сентября

В воскресенье, 22 сентября, погода в Украине будет несколько облачной. Ночью и утром часть областей окутает туман.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Также сказали, какой будет температура.

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Погода на 22 сентября

В воскресенье будет небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3 – 8 метров на секунду.

Температура ночью +7 – +12, на побережье морей +12 – +17. Днем +21 – +26. В Карпатах ночью +2 – +7 градусов, днем +15 – +20 градусов,

– отметили синоптики.

Прогноз погоды на 22 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупных городах