Дожди, град, сильный ветер и грозы в ряде областей: прогноз погоды в Украине на 25 июля

В четверг, 25 июля, в части областей ожидаются дожди с грозами. Также синоптики предупреждают о сильных шквалах ветра, а местами будет даже град.

В то же время в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, синоптики отмечаются, что днем 24 июля, а также в течение 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях будут грозы, в отдельных районах будут бушевать шквалы ветра и град, поэтому там объявлен І уровень опасности, желтый.

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Какой будет погода в Украине 25 июля

По данным синоптиков, в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях небо будет облачным с прояснениями. Жителей вышеупомянутых регионов ожидают кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

На западе страны местами будут наблюдаться значительные дожди. Для остальной части территории обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер, согласно прогнозам, будет двигаться преимущественно в восточном направлении, в западных областях – северо-западном. Скорость будет достигать около 3 – 8 метров в секунду.

Температура в южной части ночью 18 – 23 градусов, днем 27 – 32 градуса; на остальной территории ночью 13 – 18 градусов, днем 25 – 30 градусов, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19 – 24 градуса (в Карпатах ночью 9 – 14 градусов, днем 14 – 19 градусов),

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Предупреждение о пожарной опасности

По данным синоптиков, в течение 24 – 27 июля в восточных, центральных, большинстве северных и южных областей, в частности 24 июля и в Тернопольской и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому советуем вести себя осторожно.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +26...+28

Ужгород – +22...+24

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +19...+21

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +25...+27

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +28...+30

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +27...+29.



Прогноз погоды в Украине 25 июля / Карта Укргидрометцентра