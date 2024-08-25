В части областей – сильная жара: прогноз погоды в Украине на 26 августа

Погода в Украине 26 августа будет без осадков, синоптики прогнозируют небольшую облачность. В то же время жара будет сохраняться в большинстве областей.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже со вторника начнется снижение температуры. Поэтому в конце августа сильная жара пойдет на спад.

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Прогноз погоды в Украине

Согласно данным Укргидрометцентра, в Украине завтра будет небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью 3 – 8 метров в секунду, в южной части днем ожидаются порывы 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, одновременно на юге страны будет достигать до 23 градусов. Днем синоптики прогнозируют 29 – 34 градуса (на высокогорье Карпат 22 – 27 градуса). Кроме того, в южных и центральных областях местами будет сильная жара 35 – 36 градусов.

Температура в крупных городах

Киев +31 – +33

Ужгород +31 – +33

Львов +31 – +33

Ивано-Франковск +31 – +33

Тернополь +31 – +33

Черновцы +31 – +33

Хмельницкий +32 – +34

Луцк +28 – +30

Ровно +29 – +31

Житомир +31 – +33

Винница +33 – +35

Одесса +29 – +31

Николаев +34 – +36

Херсон +34 – +36

Симферополь +28 – +30

Кропивницкий +34 – +36

Черкассы +33 – +35

Чернигов +31 – +33

Сумы +31 – +33

Полтава +32 – +34

Днепр +33 – +35

Запорожье +32 – +34

Донецк +32 – +34

Луганск +31 – +33

Харьков +32 – +34



Погода в Украине на 26 августа / Карта "Укргидрометцентра"