В части областей – сильная жара: прогноз погоды в Украине на 26 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 26 августа будет без осадков, синоптики прогнозируют небольшую облачность. В то же время жара будет сохраняться в большинстве областей.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже со вторника начнется снижение температуры. Поэтому в конце августа сильная жара пойдет на спад.
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Прогноз погоды в Украине
Согласно данным Укргидрометцентра, в Украине завтра будет небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью 3 – 8 метров в секунду, в южной части днем ожидаются порывы 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, одновременно на юге страны будет достигать до 23 градусов. Днем синоптики прогнозируют 29 – 34 градуса (на высокогорье Карпат 22 – 27 градуса). Кроме того, в южных и центральных областях местами будет сильная жара 35 – 36 градусов.
Температура в крупных городах
- Киев +31 – +33
- Ужгород +31 – +33
- Львов +31 – +33
- Ивано-Франковск +31 – +33
- Тернополь +31 – +33
- Черновцы +31 – +33
- Хмельницкий +32 – +34
- Луцк +28 – +30
- Ровно +29 – +31
- Житомир +31 – +33
- Винница +33 – +35
- Одесса +29 – +31
- Николаев +34 – +36
- Херсон +34 – +36
- Симферополь +28 – +30
- Кропивницкий +34 – +36
- Черкассы +33 – +35
- Чернигов +31 – +33
- Сумы +31 – +33
- Полтава +32 – +34
- Днепр +33 – +35
- Запорожье +32 – +34
- Донецк +32 – +34
- Луганск +31 – +33
- Харьков +32 – +34
Погода в Украине на 26 августа / Карта "Укргидрометцентра"