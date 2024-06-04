Дожди и грозы, а местами град и шквалы ветра: прогноз погоды на 5 июня
Источник:Укгидрометцентр
Погода в Украине, 5 июня, будет теплой, однако облачной с прояснениями. В большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Так, в Украине в очередной раз синоптики прогнозируют дождь и грозы. Более того, кое-где, согласно данным специалистов, возможен град и шквалы ветра.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики ожидают, что 5 июня в Украине будет облачно с прояснениями. В части регионов возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время днем в большинстве районов Левобережья местами будут наблюдаться град и шквалы ветра, скорость которых будет достигать около 15 – 20 метров в секунду.
Однако ночью на юго-востоке, а днем на юге страны наличие осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха будет достигать 13 – 18 градусов тепла. В то же время в юго-восточной части Украины показатели составят до 22 градусов. Днем в западных, северных регионах, а также Винницкой области температура воздуха будет колебаться в пределах 21 – 26 градусов тепла.
На территории других областей будет фиксироваться температура от 27 до 31 градусов, в Крыму будет достигать даже до 35 градусов. А вот на высокогорье Карпат ночью, по данным синоптиков, будет от 8 – 13 градусов, а днем 15 – 20.
Что прогнозируют для жителей столицы и области
В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Специалисты сообщают о кратковременных дождях и грозе. Ветер будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
На территории области ночью температура будет колебаться в пределах 13 – 18 градусов, а днем будет достигать 21 – 26 градусов. Для Киева прогнозируют ночью 15 – 17 градусов, а днем 24 – 25.
В то же время Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории области и столицы. Там объявлен І уровень опасности, то есть желтый.
Однако подобное предупреждение касается фактически всех регионов, кроме части районов юго-востока и юга.
Какой будет погода в городах
- Киев – +24...+26,
- Ужгород – +22...+24,
- Львов – +22...+24,
- Ивано-Франковск – +22...+24,
- Тернополь – +22...+24,
- Черновцы – +23...+25,
- Хмельницкий – +22...+24,
- Луцк – +21...+23,
- Ровно – +21...+23,
- Житомир – +22...+24,
- Винница – +24...+26,
- Одесса – +26...+28,
- Николаев – +29...+31,
- Херсон – +31...+33,
- Симферополь – +32...+34,
- Кропивницкий – +28...+30,
- Черкассы – +25...+27,
- Чернигов – +23...+25,
- Сумы – +25...+27,
- Полтава – +27...+29,
- Днепр – +29...+31,
- Запорожье – +31...+33,
- Донецк – +29...+31,
- Луганск – +28...+30,
- Харьков – +28...+30.