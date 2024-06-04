Дожди и грозы, а местами град и шквалы ветра: прогноз погоды на 5 июня

Погода в Украине, 5 июня, будет теплой, однако облачной с прояснениями. В большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Так, в Украине в очередной раз синоптики прогнозируют дождь и грозы. Более того, кое-где, согласно данным специалистов, возможен град и шквалы ветра.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают, что 5 июня в Украине будет облачно с прояснениями. В части регионов возможны кратковременные дожди и грозы. В то же время днем в большинстве районов Левобережья местами будут наблюдаться град и шквалы ветра, скорость которых будет достигать около 15 – 20 метров в секунду.

Однако ночью на юго-востоке, а днем на юге страны наличие осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики сообщают, что ночью температура воздуха будет достигать 13 – 18 градусов тепла. В то же время в юго-восточной части Украины показатели составят до 22 градусов. Днем в западных, северных регионах, а также Винницкой области температура воздуха будет колебаться в пределах 21 – 26 градусов тепла.

На территории других областей будет фиксироваться температура от 27 до 31 градусов, в Крыму будет достигать даже до 35 градусов. А вот на высокогорье Карпат ночью, по данным синоптиков, будет от 8 – 13 градусов, а днем 15 – 20.

Что прогнозируют для жителей столицы и области

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Специалисты сообщают о кратковременных дождях и грозе. Ветер будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

На территории области ночью температура будет колебаться в пределах 13 – 18 градусов, а днем будет достигать 21 – 26 градусов. Для Киева прогнозируют ночью 15 – 17 градусов, а днем 24 – 25.

В то же время Укргидрометцентр обнародовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории области и столицы. Там объявлен І уровень опасности, то есть желтый.

Однако подобное предупреждение касается фактически всех регионов, кроме части районов юго-востока и юга.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в городах

Киев – +24...+26,

Ужгород – +22...+24,

Львов – +22...+24,

Ивано-Франковск – +22...+24,

Тернополь – +22...+24,

Черновцы – +23...+25,

Хмельницкий – +22...+24,

Луцк – +21...+23,

Ровно – +21...+23,

Житомир – +22...+24,

Винница – +24...+26,

Одесса – +26...+28,

Николаев – +29...+31,

Херсон – +31...+33,

Симферополь – +32...+34,

Кропивницкий – +28...+30,

Черкассы – +25...+27,

Чернигов – +23...+25,

Сумы – +25...+27,

Полтава – +27...+29,

Днепр – +29...+31,

Запорожье – +31...+33,

Донецк – +29...+31,

Луганск – +28...+30,

Харьков – +28...+30.

Прогноз погоды на 5 июня 2024 года / Карта Укргидрометцентра