Похолодание или усиление жары: будет ли в ближайшие дни резкое изменение погоды
Источник:Укргидрометцентр
В этом году июль удивил чрезвычайной жарой. Кое-где даже пригрело до более чем 40 градусов тепла. Впрочем, в конце концов температура снизилась.
Будет ли усиление жары, или же наоборот – похолодание в ближайшие дни, чего ждать, передает 24 Канал.
Смотрите также Опять дожди и грозы: как долго еще будут осадки в Украине
Погода в Украине
Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что ночью 7 августа в северных, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме Запада, Донетчины и Луганщины, местами пройдут дожди и грозы.
Температура ночью +13 – +18, в южной части +17 – +22 градуса. Днем +22 – +27, на Юге, Востоке и Днепропетровщине +26 – +31,
– отметили эксперты.
Добавили, что в четверг в Украине преимущественно без осадков. В пятницу, 9 августа, в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории будет сухо.
Ночью +13 – +19, днем +21 – +28. На Юге ночью +16 – +21, днем +27 – +32.
Кстати, что по ориентировочному прогнозу на картах, 10 августа дожди и грозы ожидаются в большинстве областей Украины. Однако, уже в воскресенье везде без осадков.
Резкого изменения погоды в Украине пока не прогнозируют. Значительного похолодания или же наоборот – усиления жары пока не будет.
Узнайте уже сейчас Какой будет осень 2024 в Украине: погода на сентябрь, октябрь и ноябрь
Ориентировочный прогноз погоды на 7 – 11 августа /Скриншоты из Укргидрометцентра
Это интересно Когда в августе придет похолодание
Прогноз на месяц
- Ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на последний месяц лета.
- В частности, синоптики писали, что в августе средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +20 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19, что на 2 градуса (на Юго-Востоке на 2,5) выше нормы.
- А месячное количество осадков ожидается 34 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116 миллиметров, что в пределах нормы.