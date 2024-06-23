Будет ли еще резкое похолодание до конца июня

До конца июня в Украине сохранится комфортная погода. Временами снова пройдут дожди. На Западе осадки будут более интенсивными.

Какую температуру ждать на следующей неделе, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также сказал, будет ли резкое изменение погоды до конца месяца.

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Прогноз погоды на неделю

Эксперт писал, что территория Украины будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается довольно-таки стабильная погода, без резких колебаний температуры и стихийных явлений.

Только на Западе периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей. В отдельные дни также возможны град и шквалистое усиление ветра.

Температурный фон в целом по стране ожидается близко к норме, в южной части выше нормы на 2 – 4 градуса,

– отметил Кибальчич.

В понедельник, 24 июня, ночью +16 – +21, днем +24 – +29 градусов. Только на Юге и в Крыму до +32. тем временем на Западе ночью +10 – +15, днем +19 – +24.

Во вторник ночью +12 – +17, днем +22 – +27. В южной части местами до +31.

В среду, 26 июня, температура воздуха ночью +12 – +17 градусов, днем +22 – +27. На крайнем Юге до +30 градусов.

Далее, в четверг, ночью +12 – +17, днем +24 – +29. Кстати, такая же температура ожидается в Украине в пятницу.

В последние выходные июня будет несколько теплее. Так, в субботу ночью +12 – +17, днем +24 – +29. В воскресенье, 30 июня, +13 – +18 и +28 – +33 соответственно.

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