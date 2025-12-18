Холод или потепление: какой будет погода в Украине во второй половине недели

В течение второй половины недели существенных погодных изменений не будет. Условия будут оставаться теплыми и комфортными. без существенных осадков в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в конце недели?

По данным синоптика, из-за господства повышенного атмосферного давления в Украине с 18 по 21 декабря, будет преобладать относительно теплая и сухая погода, без существенных осадков. Но из-за этого вскоре местами будут возникать туманы.

Значительных температурных перепадов не будет, с 18 по 20 декабря в ночные часы ожидаются показатели в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Только в воскресенье, 21 декабря, будет несколько холоднее – от 1 до 6 градусов мороза.

Дневные температуры будут колебаться от 2 до 7 градусов тепла. На выходных будет несколько прохладнее. В субботу ожидается от 0 до 5 градусов тепла, а в воскресенье показатели составят от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Отметим также, что 18 декабря для юга Одесской области и Крыма синоптик прогнозирует до 9 градусов тепла. А 20 декабря по сравнению с другими регионами теплее будет на Закарпатье, там будет до 7 градусов тепла.

