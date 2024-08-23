Похолодания еще не ждите: в ближайшие дни в Украине продолжится жара

На выходных в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Кое-где снова будет сильная жара.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сделал прогноз погоды на 24 и 25 августа.

Кстати Без дождей на День Независимости: прогноз погоды в Украине на 24 августа

Прогноз на выходные

Кибальчич отметил, что над большей частью Восточной Европы установилось поле высокого давления. Благодаря этому погодные условия над большой территорией являются достаточно спокойными. В частности, без значительных колебаний температуры и с практически полным отсутствием дождей.

В ближайшие двое суток прогнозируется стабильная и теплая погода, без осадков. В юго-восточных областях Украины сохранится жара с максимальными дневными показателями в пределах +31 – +36 градусов,

– отметил синоптик.

Добавил, что ветер будет слабым, преимущественно северо-восточного направления.

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Погода на День Независимости

По прогнозу Кибальчича, 24 августа по всей Украине будет переменная облачность, без осадков.

На Западе ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура ночью +9 – +14, днем +27 – +32. В Карпатах +6 – +11 градусов и +20 – +25 соответственно.

На Севере ветер северный, 5 – 10 метров на секунду Ночью +10 – +15, днем +26 – +31.

В центральных областях ветер северный, 7 – 12 метров на секунду. Температура воздуха ночью +14 – +19, днем +28 – +33.

На Юге ветер северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +16 – +21, днем +29 – +34 градуса.

На Востоке ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +16 – +21, днем +30 – +35 градусов.

Кстати, в воскресенье, 25 августа, также будет сильная жара. В частности, в центральных, восточных и южных областях ожидается до +36 градусов. На Севере и Западе несколько меньше, – днем до +33 градусов.