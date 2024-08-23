Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зробив прогноз погоди на 24 і 25 серпня.
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Прогноз на вихідні
Кібальчич зауважив, що над більшою частиною Східної Європи встановилося поле високого тиску. Завдяки цьому погодні умови над великою територією є досить спокійними. Зокрема, без значних коливань температури й з практично повною відсутністю дощів.
У найближчі дві доби прогнозується стабільна і тепла погода, без опадів. У південно-східних областях України утримається спека з максимальними денними показниками в межах +31 – +36 градусів,
– зазначив синоптик.
Додав, що вітер буде слабким, переважно північно-східного напрямку.
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Погода на День Незалежності
- За прогнозом Кібальчича, 24 серпня по всій Україні буде мінлива хмарність, без опадів.
- На Заході вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +9 – +14, вдень +27 – +32. У Карпатах +6 – +11 градусів і +20 – +25 відповідно.
- На Півночі вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду Вночі +10 – +15, вдень +26 – +31.
- У центральних областях вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14 – +19, вдень +28 – +33.
- На Півдні вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +16 – +21, вдень +29 – +34 градуси.
- На Сході вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +16 – +21, вдень +30 – +35 градусів.
До речі, у неділю, 25 серпня, також буде сильна спека. Зокрема, в центральних, східних і південних областях очікується до +36 градусів. На Півночі та Заході дещо менше, – вдень до +33 градусів.