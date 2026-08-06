Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Где ожидаются грозы, град и шквалы?
По прогнозу синоптиков, днем 7 августа грозы ожидаются в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях. В отдельных районах этих регионов непогоду будут сопровождать град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду
В связи с этим I уровень опасности (желтый) объявлен для следующих областей:
Волынской;
Ровенской;
Львовской;
Тернопольской;
Ивано-Франковской;
Закарпатской;
Черновицкой;
Хмельницкой;
Житомирской;
Киевской;
Черниговской;
Сумской;
Винницкой;
Черкасской.
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Часть Украины накроют грозы / Фото Укргидрометцентра
Именно в этих регионах днем ожидается нестабильная погода с грозовыми дождями. В некоторых областях грозы могут быть интенсивными, а отдельные районы дополнительно накроет град и сильные шквалы.
Синоптики призывают жителей указанных областей быть особенно внимательными во время пребывания на улице. Во время грозы следует избегать деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и других потенциально опасных объектов, а водителям – учитывать возможное ухудшение видимости и дорожной обстановки.
Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также вызвать трудности для движения транспорта.
Напомним, что во время волны сильной жары украинцы начали публиковать в соцсетях фото домашних термометров, которые якобы показывают более +50, а местами даже около +60 градусов тепла. Такие показатели фиксируются преимущественно на балконах, под прямыми солнечными лучами или возле нагретых поверхностей, потому что термометры могут показывать значительно более высокие значения, чем реальная температура воздуха.
В то же время в Украинском гидрометцентре пояснили, что такие измерения нельзя считать точными. Согласно международным стандартам, температуру воздуха определяют в специальных метеорологических будках белого цвета с вентиляцией, расположенных на высоте около двух метров над землей.
Синоптики отмечают, что термометр на балконе под прямыми солнечными лучами фактически показывает не температуру воздуха, а степень нагрева самого прибора, металлических конструкций, кирпича или других поверхностей поблизости. Именно поэтому на таких домашних измерителях могут появляться экстремальные значения, которые не отражают реального состояния погоды.