Кадры термометров во время волны сильной жары опубликовали в соцсетях. Укргидрометцентр в комментарии 24 Каналу объяснил, как синоптики на самом деле измеряют температуру воздуха.

Насколько точны показания бытовых термометров?

В последние дни на фоне сильной жары в сети все чаще появляются фото бытовых термометров с довольно высокими показаниями температуры. В частности, на снимках видно, как температура поднялась до более чем 50 градусов тепла.

Сильная жара охватила регионы / Фото из соцсетей

Некоторые также публикуют видео, на которых вода, вылитая на раскаленные металлические поручни, начинает быстро испаряться.

Вода закипает на металле под прямыми солнечными лучами: смотрите видео

В то же время в Укргидрометцентре отмечают, что такие измерения температуры воздуха являются неточными. Специалисты же определяют температуру воздуха по международным стандартам – в психрометрической (метеорологической) будке белого цвета с вентиляцией, на высоте двух метров над землей. Именно в таких условиях измеряют температуру воздуха, а не нагретых предметов рядом с термометром.

Данные с "домашних" термометров, расположенных на балконе под прямыми солнечными лучами на высоте (допустим, на 9-м этаже), будут показывать температуру балконного каркаса, кирпича и т. д. под прямым воздействием солнца,

– пояснили синоптики.

Стандарты измерения температуры воздуха, которыми руководствуются синоптики, утверждены Всемирной метеорологической организацией. Кроме того, метеорологические приборы регулярно проверяются, что обеспечивает их точность и позволяет сравнивать данные из разных стран.

К слову, погода начнет меняться в западных регионах уже в пятницу. На погоду там будет влиять холодный атмосферный фронт. Однако после периода сильной жары из-за контраста температур возможны грозы, сильные ливни, град и шквалы.