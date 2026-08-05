Об этом пишет начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда пройдет жара?

Нынешнюю "жаркую волну" сильнее всего ощущают страны Центральной Европы. Так, 4 августа в австрийском городе Санкт-Пельтен зафиксировали температуру +40,7 градуса. В то время как в Украине температурный максимум зарегистрировали в Береговом на Закарпатье – +38,2 градуса

По прогнозу синоптика, самыми жаркими днями этого периода в Украине станут 6 и 7 августа, ведь в дневные часы возможно повышение температуры воздуха до жарких +40 градусов. Ночи тоже прогнозируют тропическими, что означает температуру не ниже +20 градусов.

Согласно синоптической классике, когда холод сменяется жарой, атмосфера обычно демонстрирует "взрывной" характер. Контраст температур – катализатор гроз, сильных ливней, града и шквалистого ветра,

– пояснил Постригань.

По его словам, на синоптических картах видно приближение активного холодного фронта. Уже в пятницу он начнет влиять на погоду в западных областях. Из-за понижения атмосферного давления и увеличения облачности там ожидаются вышеупомянутые явления.

После прохождения атмосферного фронта и благодаря грозовым дождям в Украину начнет поступать более прохладный воздух из района Балтийского моря, а значит, жара начнет отступать.

Синоптик отметил, что в субботу, 8 августа, ночью температура составит +18…+23 градуса, а днем воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов.