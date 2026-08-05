Про це пише начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли пройде спека?

Нинішню "спекотну хвилю" найбільше відчувають країни Центральної Європи. Так, 4 серпня в австрійському місті Санкт-Пельтен зафіксували температуру +40,7 градуса. Тоді як в Україні температурний максимум зареєстрували в Береговому на Закарпатті – +38,2 градуса

За прогнозом синоптика, найспекотнішими днями цього періоду в Україні стануть 6 та 7 серпня, адже у денні години можливе підвищення температури повітря до спекотних +40 градусів. Ночі теж прогнозують тропічними, що означає температуру не нижче +20 градусів.

За синоптичною класикою, коли холод йде на спеку, атмосфера зазвичай демонструє "вибуховий" характер. Контраст температур – каталізатор для гроз, сильних злив, граду та шквалистого вітру,

– пояснив Постригань.

За його словами, на синоптичних картах видно наближення активного холодного атмосферного фронту. Вже у п'ятницю він почне впливати на погоду у західних областях. Через зниження атмосферного тиску та збільшення хмарності там очікуються вищезазначені явища.

Після проходження атмосферного фронту та завдяки грозовим дощам в Україну почне надходити прохолодніше повітря з району Балтійського моря, а отже спека почне відступати.

Синоптик зазначив, що у суботу, 8 серпня, вночі температура становитиме +18…+23 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +25…+30 градусів.