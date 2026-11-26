В конце ноября в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Днем 27 ноября и ночью 28 ноября синоптики прогнозируют значительный снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Где в Украине ожидается сильный снег?

26 ноября в Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается мокрый снег, местами возможно его налипание. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется, только в Одесской области пройдет дождь.

Ночью температура воздуха опустится до 1–7 градусов мороза, а днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Закарпатье и на юге страны будет несколько теплее – до +7 градусов. В западных областях утром местами возможен туман, а на дорогах – гололед.

В то же время 27 ноября днем и ночью 28 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях прогнозируют значительный снег. Местами снежный покров может увеличиться на 8–20 сантиметров. В связи с этим в регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Отдельное предупреждение объявлено для Львовской области: ночью 27 ноября местами ожидается сильный мокрый снег и снег, а также налипание мокрого снега. В самом Львове в течение дня возможно налипание мокрого снега и гололед на дорогах.

Сильный снегопад может привести к образованию сугробов на дорогах, гололеду и значительному ухудшению видимости. В связи с этим возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, пробок и задержек общественного транспорта. На отдельных участках дорог движение может быть временно затруднено или полностью заблокировано.

Также непогода может привести к обрывам линий электропередач из-за налипания мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. В результате возможны аварийные отключения электроэнергии и перебои в работе систем связи. Тяжелый снег может повреждать деревья, ломать ветки и создавать опасность для людей, автомобилей и зданий.

Кроме того, осадки затрудняют работу коммунальных служб, в частности уборку дорог и тротуаров. Пешеходам рекомендуется быть осторожными, обходить деревья и рекламные конструкции, а водителям – по возможности воздерживаться от поездок без крайней необходимости.

Напомним, в декабре 2026 года средняя температура воздуха в Украине составит от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что будет соответствовать климатической норме. Количество осадков в течение месяца ожидается в пределах 34–78 миллиметров.

Наибольшее количество осадков прогнозируется в горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской области и в Крымских горах – от 81 до 105 миллиметров. В целом месячное количество осадков составит 80–120 % от климатической нормы.

Декабрь является переходным периодом, когда в большинстве регионов Украины начинается метеорологическая зима. По многолетним наблюдениям, устойчивое похолодание обычно наступает в первой декаде месяца, а на юге – во второй.

На северо-востоке страны и в Карпатах переход к зимним температурам может происходить еще в конце ноября. В большинстве областей постепенно формируется снежный покров, однако на юге он устанавливается не каждый год.