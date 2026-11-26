Погода

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Де в Україні очікують сильний сніг?

26 листопада на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується мокрий сніг, місцями можливе його налипання. На решті території України істотних опадів не прогнозують, лише на Одещині пройде дощ.

Уночі температура повітря опуститься до 1 – 7 градусів морозу, а вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни буде дещо тепліше – до +7 градусів. У західних областях уранці місцями можливий туман, а на дорогах – ожеледиця.

Водночас 27 листопада вдень і вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях прогнозують значний сніг. Місцями сніговий покрив може зрости на 8 – 20 сантиметрів. Через це в регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Окреме попередження оголосили для Львівщини: уночі 27 листопада місцями очікують значний мокрий сніг і сніг, а також налипання мокрого снігу. У самому Львові протягом дня можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

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Синоптики попереджають, що негода може ускладнити рух транспорту, а також роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

Нагадаємо, у грудні 2026 року середня температура повітря в Україні становитиме від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що відповідатиме кліматичній нормі. Кількість опадів протягом місяця очікується в межах 34 – 78 міліметрів.

Найбільше опадів прогнозують у гірських районах Закарпаття, Івано-Франківщини та в Кримських горах – від 81 до 105 міліметрів. Загалом місячна кількість опадів становитиме 80 – 120% від кліматичної норми.

Грудень є перехідним періодом, коли в більшості регіонів України починається метеорологічна зима. За багаторічними спостереженнями, стійке похолодання зазвичай настає в першій декаді місяця, а на півдні – у другій.

На північному сході країни та в Карпатах перехід до зимових температур може відбуватися ще наприкінці листопада. У більшості областей поступово формується сніговий покрив, однак на півдні він встановлюється не щороку.