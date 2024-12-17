Тепло или сильные морозы и снегопады: какой будет погода на Рождество 2024

В прошлом году сильных снегопадов и морозов на Рождество в Украине не было. Более того, днем температура воздуха местами даже достигала +10 градусов.

Какой может быть погода 24 и 25 декабря этого года, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на Рождество 2024

Синоптик отметила, делать прогнозы пока рано. Однако в целом, если смотреть на начало следующей недели, возможны атмосферные процессы с северо-запада. Оттуда они будут удерживаться до конца месяца. Будут такие воздушные потоки.

Впрочем, ожидается чередование, – пройдет атмосферный фронт, потом снова может быть поле повышенного давления и без осадков.

Будет ли снежный покров, очень зависит от того, какая будет температура. Видим, что пока нет каких-то там таких морозов, все около 0 градусов держится,

В то же время синоптик отметила, это очень сложно для прогнозирования, потому что если температура опустится чуть ниже 0, в частности прогнозирование, потому что, если температура ниже нуля, опустится на 2 градуса, может быть снег и образоваться покров. Если выше, – все сразу будет таять.

Пока резкое изменение погоды не ожидается. В принципе, очень похожий процесс как-то сейчас, – у нас то атмосферный фронт со смешанной фазой осадков, то потом снова определенное прекращение осадков и немножечко прохладные ночи за счет прояснений,

– отметила Наталья Птуха.

Также отметила, пока сложно сказать, какой будет температура воздуха 24 и 25 декабря. Пока ожидается около 0 градусов.

Возможно, немножко выше будет, небольшой плюс. То есть каких-то особых колебаний нет. Мы видим, что эту неделю у нас тенденция – плюсовая температура, а на следующей как раз таки где-то около 0 градусов будет,

– сказала синоптик.

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Обратите внимание! Интервью с Натальей Птухой о прогнозах на зиму, – когда похолодает и ударят ли сильные морозы в декабре, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

