Ударят ли большие морозы уже до конца октября

В начале октября в Украине продолжалось метеорологическое лето. В части областей температура даже превышала +25 градусов. Впрочем, дальше пришло похолодание вплоть до заморозков.

Какой же будет погода до конца месяца, ударят ли значительные морозы, в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Украине

Синоптик рассказала, что такая прохладная погода с ночными заморозками будет удерживаться до 20 – 21 октября. Далее температура снова повысится.

Надеемся, что где-то 21 – 22 октября заморозки будут отходить. Хотя, конечно, высоких значений температуры в ночные часы все равно не ожидаем – будет в пределах +2 – +7 градусов. Но надеемся, что уже по крайней мере без заморозков, а если они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Заметила, дневные максимумы нас могут даже порадовать в эти дни. Потому что воздух может прогреваться до +15 градусов. По крайней мере 23 – 24 октября будет более комфортная погода.

В ближайшее время, то есть в обзорной практической синоптической перспективе, пока таких значений (до -10 градусов – 24 Канал) нет,

– подчеркнула синоптик.

Добавила, пока у нас тенденция к потеплению. В принципе, в этих пределах и будет удерживаться синоптическая ситуация практически всю третью декаду, подытожила Птуха.

Интересно! Октябрь – переходный месяц. Поэтому могут быть как проявления летней погоды, так уже даже и зимней. В октябре у нас бывают абсолютно разнообразные температурные показатели – как и плюсовые, так и минусовые. Поэтому каких-то аномалий в плане заморозков сейчас нет.

Где метеорологическое лето длилось около 180 дней