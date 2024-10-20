Ударят ли большие морозы уже до конца октября
В начале октября в Украине продолжалось метеорологическое лето. В части областей температура даже превышала +25 градусов. Впрочем, дальше пришло похолодание вплоть до заморозков.
Какой же будет погода до конца месяца, ударят ли значительные морозы, в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Морозы в Украине
Синоптик рассказала, что такая прохладная погода с ночными заморозками будет удерживаться до 20 – 21 октября. Далее температура снова повысится.
Надеемся, что где-то 21 – 22 октября заморозки будут отходить. Хотя, конечно, высоких значений температуры в ночные часы все равно не ожидаем – будет в пределах +2 – +7 градусов. Но надеемся, что уже по крайней мере без заморозков, а если они будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Заметила, дневные максимумы нас могут даже порадовать в эти дни. Потому что воздух может прогреваться до +15 градусов. По крайней мере 23 – 24 октября будет более комфортная погода.
В ближайшее время, то есть в обзорной практической синоптической перспективе, пока таких значений (до -10 градусов – 24 Канал) нет,
– подчеркнула синоптик.
Добавила, пока у нас тенденция к потеплению. В принципе, в этих пределах и будет удерживаться синоптическая ситуация практически всю третью декаду, подытожила Птуха.
Интересно! Октябрь – переходный месяц. Поэтому могут быть как проявления летней погоды, так уже даже и зимней. В октябре у нас бывают абсолютно разнообразные температурные показатели – как и плюсовые, так и минусовые. Поэтому каких-то аномалий в плане заморозков сейчас нет.
Где метеорологическое лето длилось около 180 дней
- В этом году в Украине довольно-таки долго продолжалось метеорологическое лето. Впрочем, оно уже завершилось.
- Синоптик рассказала, что для каждой метеостанции наступление осени высчитывалось отдельно. Например, в Киеве его зафиксировали еще 30 сентября.
- "В таких областях как Николаевская и Херсонская метеорологическое лето вообще продолжалось около 180 дней, то есть практически полгода", – подчеркнула Наталья Птуха.
- Также отметила, что сейчас в большинстве областей уже формируется осенний характер погоды.