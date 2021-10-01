"Облачность прикроет нас от холодины": погода в Украине на выходных 2 – 3 октября

В выходные 2 – 3 октября украинцы смогут насладиться солнечной погодой и осенним теплом. Воздух прогреется до +17 градусов.

Погода 2 октября

В субботу, 2 октября, в Украине не прогнозируют осадков. Теплее всего будет на Западе. Температура воздуха там прогреется до +17 градусов.

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В центральных и восточных областях будет немного прохладнее. Средняя дневная температура там составит +14...+16 градусов.

Холоднее всего будет на Востоке и в Крыму. Там обещают +13...+15 градусов.



Прогноз погоды в Украине на 2 октября / Карта Укргидрометцентра​

Погода 3 октября

В воскресенье, 3 октября, воздух в Украине прогреется еще больше. В частности, на Западе обещают до +19 градусов. В центральных, восточных и западных областях будет немного прохладнее. Там обещают + 13...+16 градусов.

Осадков в этот день не прогнозируют ни в одном из регионов.



Прогноз погоды в Украине на 3 октября / Карта Укргидрометцентра​

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко заявила, что на большинстве территорий Украины будет ясно.

Смотря вот сейчас из космоса на Украину, видно, что облачность – только вдоль западной нашей границы прикроет нас от холодины со знаком "минус" Наталья Диденко синоптик

На прощание синоптик пожелала украинцам теплых, уже октябрьских, снов. Кроме того, она заметила, что пришло время пуховых одеял и пушистых кошек.