Дожди, грозы и штормовое предупреждение: какой будет погода в Украине 10 августа

В четверг, 10 августа, часть областей Украины покроют дожди с грозами. Температура воздуха несколько опустится и принесет свежесть тем, кто устал от жары.

В большинстве регионов ветер будет северо-восточный, до 5 – 10 метров в секунду. Только в западных областях он будет иметь юго-восточное направление.

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Какая будет погода 10 августа

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве областей Украины. В четверг, 10 августа, сильные дожди с грозами ожидаются на Западе, Востоке и части южных регионов. Осадки принесут в регионы незначительное похолодание, поэтому столбики термометров несколько опустятся. На Севере и в Центре, а также в Николаевской и Одесской областях будет сухо и без осадков. Синоптики прогнозируют в этих регионах переменную облачность.

Средняя температура на территории страны 10 августа будет от +24 до +26 градусов. Прохладнее всего в четверг будет на Западе, а именно во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях – там столбики термометров опустятся до +21…+23 градуса.

Кроме того, синоптики предупреждают о непогоде. Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются грозы, поэтому в этих регионах объявили штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

Какая будет температура в областных центрах

Киев – +24...+26;

Ужгород – +23...+25;

Львов – +21...+23;

Ивано-Франковск – +21...+23;

Тернополь – +21...+23;

Черновцы – +21...+23;

Хмельницкий – +22...+24;

Луцк – +21...+23;

Ровно – +22...+24;

Житомир – +23...+25;

Винница – +24...+26;

Одесса – +26...+28;

Николаев – +27...+29;

Херсон – +27...+29;

Симферополь – +27...+29;

Кропивницкий – +25...+27;

Черкассы – +23…+25;

Чернигов – +24...+26;

Суммы – +24...+26;

Полтава – +24...+26;

Днепр – +25...+27;

Запорожье – +28...+30;

Донецк – +27...+29;

Луганск – +29...+31;

Харьков – +28…+30.



Точный прогноз погоды в Украине 10 августа / Карта Укргидрометцентра