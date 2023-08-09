Дожди, грозы и штормовое предупреждение: какой будет погода в Украине 10 августа

9 августа 2023, 14:40
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Источник:

Укргидрометцентр

В четверг, 10 августа, часть областей Украины покроют дожди с грозами. Температура воздуха несколько опустится и принесет свежесть тем, кто устал от жары.

В большинстве регионов ветер будет северо-восточный, до 5 – 10 метров в секунду. Только в западных областях он будет иметь юго-восточное направление.

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Какая будет погода 10 августа

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве областей Украины. В четверг, 10 августа, сильные дожди с грозами ожидаются на Западе, Востоке и части южных регионов. Осадки принесут в регионы незначительное похолодание, поэтому столбики термометров несколько опустятся. На Севере и в Центре, а также в Николаевской и Одесской областях будет сухо и без осадков. Синоптики прогнозируют в этих регионах переменную облачность.

Средняя температура на территории страны 10 августа будет от +24 до +26 градусов. Прохладнее всего в четверг будет на Западе, а именно во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях – там столбики термометров опустятся до +21…+23 градуса.

Кроме того, синоптики предупреждают о непогоде. Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются грозы, поэтому в этих регионах объявили штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

Какая будет температура в областных центрах

  • Киев – +24...+26;
  • Ужгород – +23...+25;
  • Львов – +21...+23;
  • Ивано-Франковск – +21...+23;
  • Тернополь – +21...+23;
  • Черновцы – +21...+23;
  • Хмельницкий – +22...+24;
  • Луцк – +21...+23;
  • Ровно – +22...+24;
  • Житомир – +23...+25;
  • Винница – +24...+26;
  • Одесса – +26...+28;
  • Николаев – +27...+29;
  • Херсон – +27...+29;
  • Симферополь – +27...+29;
  • Кропивницкий – +25...+27;
  • Черкассы – +23…+25;
  • Чернигов – +24...+26;
  • Суммы – +24...+26;
  • Полтава – +24...+26;
  • Днепр – +25...+27;
  • Запорожье – +28...+30;
  • Донецк – +27...+29;
  • Луганск – +29...+31;
  • Харьков – +28…+30.


Точный прогноз погоды в Украине 10 августа / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анжеліка Байбак