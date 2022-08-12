Температурные контрасты и грозы: прогноз погоды на 13 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 13 августа, будет капризной. Грозы придут почти во все области страны.
Осадков не прогнозируют только в Донецке, Луганске и Симферополе. Местные жители могут смело оставлять зонтики дома.
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Теплее всего будет на Востоке. В Донецке, Луганске, Харькове обещают +33...+35 градусов. На Юге средняя дневная температура будет +29...+31 градус.
В Киеве обещают +26...+28 градусов. В украинской столице прогнозируют грозы.
На Западе будет прохладнее. Синоптики обещают там +22...+24 градуса.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко рассказала, что в Украине будут большие температурные контрасты. По словам синоптика, в целом зафиксируют от +10 до +35 градусов.
Веером разместятся завтра градусы в Украине,
– заявила синоптик.
Погода в городах Украины 13 августа
Ужгород – +26...+28
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +29...+31
Донецк – +33...+35
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Киев – +26...+28
Прогноз погоды 13 августа / 24 канал