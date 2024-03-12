Мелкий дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 13 марта

Погода в Украине в среду, 13 марта, будет облачной с прояснениями. Кое-где прогнозируют дождь и мокрый снег.

Погода в Украине продолжает удивлять своей переменчивостью. Страну окутает облачность, которая принесет с собой небольшой дождь и мокрый снег, особенно в центральных и западных областях.

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Какой будет погода в Украине

Украинцев ожидает облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов, кроме северо-восточных и восточных областей, пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Умеренные осадки предполагаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской области и в Карпатах.

Синоптики рассказали, что ветер будет преимущественно юго-восточным со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а в восточных областях ожидается от 2 до 7 градусов мороза. На западе и юге страны температура ночью будет от 0 до 5 градусов тепла.

Днем температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла, тогда как на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму температура поднимется до 8 – 13 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +2...+4

Ужгород +10...+12

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +4...+6

Тернополь +3...+5

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +3...+5

Луцк +5...+7

Ровно +4...+6

Житомир +3...+5

Винница +2...+4

Одесса +5...+7

Николаев +4...+6

Херсон +6...+8

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +2...+4

Черкассы +2...+4

Чернигов +4...+6

Сумы +4...+6

Полтава +4...+6

Днепр +3...+5

Запорожье +4...+6

Донецк +5...+7

Луганск +5...+7

Харьков +5...+7



Прогноз погоды в Украине на 13 марта / Укргидрометцентр