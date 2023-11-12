Ненастье берет выходной: прогноз погоды в Украине на 13 ноября
Источник:Укргидрометцентр
После непогоды в выходные, накрывшей ряд областей, погода в понедельник, 13 ноября, будет относительно спокойной. Ливней и метелей не прогнозируют ни в одной из областей.
В большинстве областей Украины в течение дня будет облачно с прояснениями. Средняя дневная температура составит +7…+9.
Обратите внимание На высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза
Теплее всего будет на Одесщине и во временно оккупированном Крыму. Там прогнозируют +12...+14 градусов. Небольшие осадки обещают фактически в каждой области Украины. Поэтому, когда выйдете из дома, не забывайте прихватить с собой зонт.
Средняя ночная температура составит +6…+4 градуса. Существенные осадки не прогнозируют.
Средняя скорость ветра в понедельник, 13 ноября, составит 7 – 12 метров в секунду.
Погода в областных центрах
Киев +7...+9
Ужгород +6...+8
Львов +7...+9
Ивано-Франковск +7...+9
Тернополь +7...+9
Черновцы +7...+9
Хмельницкий +6...+8
Луцк +6...+8
Ровно +6...+8
Житомир +6...+8
Винница +6...+8
Одесса +12...+14
Николаев +10...+12
Херсон +10...+12
Симферополь +12...+14
Кропивницкий +8...+10
Черкассы +8...+10
Чернигов +6...+8
Сумы +6...+8
Полтава +7...+9
Днепр +8...+10
Запорожье +8...+10
Донецк +8...+10
Луганск +8...+10
Харьков +7...+9
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 ноября / Укргидрометцентр