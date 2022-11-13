В Украину приходит постепенное похолодание: прогноз погоды на 14 ноября
Источник:Sinoptik
В Украину постепенно приходит зима. С новой недели будет холодать, однако плавно, так что еще есть время подготовиться и поискать зимние вещи.
Наталка Диденко прогнозирует, что 14 ноября в большинстве областей Украины предполагается в течение дня +3...+8 градусов, однако еще теплее воздух задержится в западных областях и в южной части, +8...+13 градусов.
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Завтра будет сухая погода
Диденко отметила, что антициклон будет удерживать любые осадки от Украины, поэтому 14 ноября в стране будет преобладать сухая, даже часто с солнцем, погода.
В Киеве в понедельник похолодает, максимально не выше +6+...7 градусов. Будет сухо, с солнечными прояснениями. Во вторник в Украине будет погода понедельника. А вот в среду – четверг температура воздуха пойдет к сезонному дальнейшему понижению и во второй половине недели даже днем появятся "минусы" и выпадет мокрый снег,
– сказала она.
Укргидрометцентр тоже пишет, что 14 ноября пройдет без осадков. Однако в некоторых регионах водителям нужно быть осторожными из-за тумана.Обратите внимание! На западе страны, а также в Винницкой, Киевской и Житомирской областях ночью и утром ожидается туман. Видимость: 200 – 500 метров, I уровень опасности на дорогах.
В целом по стране температура ночью будет 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8° тепла.
Погода в регионах 14 ноября
- Ужгород – +3...+10
- Львов – +5...+10
- Ивано-Франковск – +4...+10
- Тернополь – +4...+9
- Черновцы – +5…+9
- Хмельницкий – +4...+9
- Луцк – +5...+10
- Ровно – +4...+8
- Житомир – +3...+7
- Винница – +2...+8
- Одесса – +5...+11
- Николаев – +1…+11
- Херсон – +1…+11
- Симферополь – +3…+10
- Кропивницкий – +2…+8
- Черкассы – +4...+8
- Чернигов – +2…+6
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +0...+6
- Днепр – +2...+8
- Запорожье – +3…+8
- Донецк – +0...+7
- Луганск – +1...+7
- Харьков – +2...+4
- Киев – +3…+8