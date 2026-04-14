Сильные заморозки накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

В Украине ночью 15 апреля ожидаются заморозки, которые охватят большинство регионов. Температура местами опустится до 5 градусов мороза, из-за чего объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о рисках для урожая и призывают соблюдать правила безопасности.

Смотрите также Сильный ветер накроет Украину: в каких регионах объявили опасность

В каких областях ожидается непогода?

В Украине в ночь на 15 апреля синоптики прогнозируют опасные заморозки, которые могут нанести ущерб сельскому хозяйству и создать дополнительные риски для населения.

Температура воздуха и почвы в отдельных регионах опустится до 5 градусов мороза, из-за чего в большинстве областей объявлен I и II уровни опасности.

Львовская область

В регионе прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0 – 5 градусов мороза. Это может негативно повлиять на раннецветущие деревья, в частности сады. Осадков не ожидается, однако ночь будет холодной.

Ровненская область

Здесь ожидаются заморозки в воздухе до 3 градусов мороза, объявлен оранжевый уровень опасности. Это означает повышенный риск для растений и возможные осложнения для хозяйств.

Житомирская область

Синоптики прогнозируют заморозки в воздухе 0 – 5 градусе мороза, что соответствует желтому уровню опасности. Температура может резко снизиться ночью, но днем ожидается потепление.

Винницкая область

В регионе прогнозируют одни из самых сильных заморозков – до 5 градусов мороза в воздухе. В Виннице температура опустится до 2 градусов мороза, тогда как днем воздух прогреется до 16 – 20 градусов тепла.

Волынская область

В Луцке ночью прогнозируют заморозки 0 – 2 градуса мороза, а по области температура может опускаться до 3 градусов мороза. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Больше всего могут пострадать раннецветущие деревья и огородные культуры.

Местным жителям советуют заранее позаботиться о защите растений, ведь даже кратковременное похолодание способно нанести вред.

Черновицкая область

В Черновцах ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса мороза, несмотря на в целом сухую и спокойную погоду.

Полтавская область

На Полтавщине прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – 2 градуса мороза. Уровень опасности – желтый.

Кировоградская область

В регионе также ожидаются заморозки. В городе прогнозируют заморозки от 0 до 2 градусов мороза. В области они будут немного больше – от 0 до 3 градусов мороза.

Николаевская область

Здесь прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0 – 3 градуса мороза, что уже соответствует повышенному уровню опасности. В то же время днем температура будет подниматься до 14 – 19 градусов тепла.

В самом Николаеве ночью ожидается до 2 градусов мороза. Такие перепады температур особенно опасны для аграрного сектора.

Закарпатье и северо-восток

Эти регионы станут исключением из общей погодной тенденции. Здесь заморозки или не прогнозируются, или будут значительно слабее. Это объясняется особенностями климата и циркуляции воздушных масс.

Поэтому риски для сельского хозяйства в этих областях остаются минимальными.

Как действовать во время заморозков?

Во время резкого похолодания стоит особенно внимательно относиться к использованию обогревательных приборов, ведь возрастает риск пожаров. Не следует оставлять электрообогреватели без присмотра или использовать их для сушки вещей, поскольку это может привести к возгоранию.

Важно проверить состояние электросети и печей, чтобы избежать короткого замыкания или аварийных ситуаций. Также не стоит перегружать электросеть большим количеством приборов одновременно. Отдельное внимание следует уделить безопасности в доме – легковоспламеняющиеся предметы нужно держать подальше от источников тепла.

Владельцам хозяйств рекомендуют позаботиться о защите растений, ведь заморозки могут существенно повредить будущий урожай.

Какую погоду ждать в ближайшие дни?