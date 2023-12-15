Север Украины накроет мокрый снег: прогноз погоды на 16 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине в субботу, 16 декабря, изменится в зависимости от региона нашего государства. В северных областях Украины ожидается дождь в виде мокрого снега.
Поэтому жителям этого региона следует не забыть взять с собой зонт и тепло одеться. В то же время, на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.
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Какая будет погода в Украине 16 декабря
В Украине 16 декабря на большинстве территорий синоптики прогнозируют минимальные осадки. Да, погодные условия будут характеризоваться переменной облачностью, местами с прояснениями. В этот день значительных порывов ветра не ожидается, а его скорость будет достигать в диапазоне от 5 до 10 метров в секунду.
На Западе Украины возможны местами кратковременные осадки. Однако в течение дня все же будет светить солнце, хотя его где-нибудь могут заслонять облака. Самая высокая температура в этот день будет в Закарпатье и Волыни, где ожидается от +1 до +3 градусов тепла.
В северных областях ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Холоднее всего в этот раз будет в Сумской области, где ртутный столбик термометра может опуститься до -3 градусов.
Более ласковой погода будет в центральных и южных областях Украины. Там тоже не прогнозируют осадки, хотя облака на небе все же будут. Традиционно теплее всего будет в Крыму, где температура поднимется до +4 градусов тепла.
В то же время холода на этот раз приедут на Восток Украины. Несмотря на отсутствие осадков, температура там опустится до -4 градусов. Поэтому прежде чем выходить на улицу, позаботьтесь, что взяли с собой теплый шарф, шапочку и перчатки.
Температура в областных центрах Украины
Киев – -1...+1
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0..+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1…+1
Луцк – +1...+3
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...-2
Сумы – -3...-1
Полтава – -3...-1
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – -3...-1
Луганск – -4...-2
Харьков – -3...-1
Прогноз погоды в Украине 16 декабря / Карта Укргидрометцентра