В какие регионы вернется жара: прогноз погоды в Украине на 16 июля

15 июля 2023, 14:44
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в воскресенье, 16 июля, будет жаркой. В большинстве областей ожидаются высокие температуры.

В воскресенье в Украине снова переменная облачность. Ветер будет менять свое направление в течение дня. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Будет ли дождь 16 июля

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье возможны кратковременные дожди на Востоке. Жители Харьковщины, Луганщины и Донецкой области смогут отдохнуть от летней жары. На остальной территории Украины осадков не будет.

На Западе, Юге и в Винницкой области столбики термометров будут показывать +28…+33. На Севере дневная температура составит +24…+29. А на Востоке будет немного прохладнее. Там ожидается +23…+26.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +26...+28
  • Ужгород – +30...+32
  • Львов – +30...+32
  • Ивано-Франковск – +30...+32
  • Тернополь – +29...+31
  • Черновцы – +30...+32
  • Хмельницкий – +29...+31
  • Луцк – +30...+32
  • Ровно – +29...+31
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +27...+29
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +28...+30
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +28...+30
  • Черкассы – +27...+29
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +24...+26
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +27...+29
  • Запорожье – +27...+29
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +24...+26


Прогноз погоды на 16 июля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива