В ряде областей дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица: погода в Украине на 17 января

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 17 января, обещает принести облачность по всей территории нашего государства. В ряде областей ожидают дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 17 января

Синоптики отметили, что в Украине, кроме запада и юго-запада, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.

Также синоптики прогнозируют, что в течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура в течение дня будет колебаться от -1 до +4 градусов. В то же время ночью на Закарпатье и в Карпатах температура может опуститься до -2 – -7 градусов, тогда как дневные максимумы на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму могут достичь – +2 – +7 градусов.

В Киевской области также ожидается мокрый снег и небольшой дождь. В области температура в течение суток будет колебаться от -1 до +4 градусов. В Киеве ночью и днем ожидается – 0 – +2 градуса.

Какой будет температура в областных центрах

Киев 0...+2,

Ужгород 0...+2,

Львов +2...+4,

Ивано-Франковск +3...+5,

Тернополь +1...+3,

Черновцы +3...+5,

Хмельницкий +1...+3,

Луцк 0...+2,

Ровно 0...+2,

Житомир 0...+2,

Винница +1...+3,

Одесса +4...+6,

Николаев +3...+5,

Херсон +2...+4,

Симферополь +4...+6,

Кропивницкий +1...+3,

Черкассы +1...+3,

Чернигов +1...+3,

Сумы +1...+3,

Полтава 0...+2,

Днепр +1...+3,

Запорожье +1....+3,

Донецк +1...+3,

Луганск +1...+3,

Харьков +2...+4.



Прогноз погоды в Украине на 17 января / Карта Укргидрометцентра