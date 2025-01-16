В ряде областей дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица: погода в Украине на 17 января
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 17 января, обещает принести облачность по всей территории нашего государства. В ряде областей ожидают дожди и мокрый снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 17 января
Синоптики отметили, что в Украине, кроме запада и юго-запада, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. В большинстве западных областей ночью и утром местами туман.
Также синоптики прогнозируют, что в течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура в течение дня будет колебаться от -1 до +4 градусов. В то же время ночью на Закарпатье и в Карпатах температура может опуститься до -2 – -7 градусов, тогда как дневные максимумы на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму могут достичь – +2 – +7 градусов.
В Киевской области также ожидается мокрый снег и небольшой дождь. В области температура в течение суток будет колебаться от -1 до +4 градусов. В Киеве ночью и днем ожидается – 0 – +2 градуса.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев 0...+2,
- Ужгород 0...+2,
- Львов +2...+4,
- Ивано-Франковск +3...+5,
- Тернополь +1...+3,
- Черновцы +3...+5,
- Хмельницкий +1...+3,
- Луцк 0...+2,
- Ровно 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Винница +1...+3,
- Одесса +4...+6,
- Николаев +3...+5,
- Херсон +2...+4,
- Симферополь +4...+6,
- Кропивницкий +1...+3,
- Черкассы +1...+3,
- Чернигов +1...+3,
- Сумы +1...+3,
- Полтава 0...+2,
- Днепр +1...+3,
- Запорожье +1....+3,
- Донецк +1...+3,
- Луганск +1...+3,
- Харьков +2...+4.
Прогноз погоды в Украине на 17 января / Карта Укргидрометцентра