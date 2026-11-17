В ближайшие дни в Украине будет преобладать дождливая погода с максимальной температурой +14 градусов. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Закарпатье и в Карпатах.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какую погоду ожидать?

По данным синоптиков, во вторник, 17 ноября, дожди пройдут в большинстве регионов страны. Температура воздуха в течение суток составит +1…+7 градусов. В то же время ночью в восточных областях и в Карпатах ожидаются морозы – от -5 до 0 градусов.

В следующие два дня осадки не утихнут. Дожди пройдут почти во всех областях, однако в Закарпатье и в Карпатах 18 ноября прогнозируются значительные дожди.

Температура воздуха в ночные часы 18 и 19 ноября будет колебаться в пределах +3…+10 градусов. Днем столбики термометров достигнут +7…+14 градусов.

Напомним, до 20 ноября в Украине сохранится нестабильная осенняя погода. Ориентировочно на выходных ожидается похолодание, которое будет усугубляться повышенной влажностью и ветром.