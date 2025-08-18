Все о непогоде в ряде областей, предупреждение об опасности и осадки собрал 24 Канал.

Смотрите также Резкое похолодание, ветер и грозы: как изменится погода на следующей неделе

Какие области накроет непогода 18 августа?

Синоптики предупреждают, что 18 августа местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами в большинстве центральных областей, ночью также в Закарпатской, Киевской, Сумской и Николаевской.

К тому же в понедельник в Харькове прогнозируется гроза. Днем она будет и в области. Местами шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Местный гидрометцентр предупреждает, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

по Херсонской области и в городе ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Вдоль побережья Черного моря в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. В Одессе и области возможны местами кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра составит 12 – 14 метров в секунду.

На Харьковщине, Херсонщине и Одесской области объявлен І (желтый) уровень опасности.

На остальной территории осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем будет достигать от 19 до 32 градусов тепла.