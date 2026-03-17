Температура снизится, местами будет дождливо: прогноз погоды на 18 марта
- 18 марта в Украине ожидается облачная погода с небольшими осадками на Левобережье, в частности, дожди и мокрый снег ночью.
- Температура ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, днем от 4 до 15 градусов тепла, самая высокая на Закарпатье.
В среду, 18 марта, в Украине ожидается облачная погода, а температура воздуха снизится из-за влияния антициклона. В некоторых регионах возможны небольшие осадки.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 18 марта?
В среду в Украине будет преобладать облачная погода. Ее будут формировать антициклон с севера и область низкого давления со стороны Черного моря.
В большинстве областей осадков не ожидается, однако на Левобережье местами возможен небольшой дождь, а ночью – с мокрым снегом. Погода будет прохладной днем, поскольку над Украиной удерживается холодный воздух.
Ветер прогнозируют северо-восточного направления, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Самая высокая температура будет на Закарпатье – до +10 – +15 градусов, тогда как в юго-восточных областях ночью ожидается +1 – +6, а днем от +7 до +12 тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +5...+7;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Винница +6...+8;
- Одесса +8...+10;
- Николаев +8...+10;
- Херсон +9...+11;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +6...+8;
- Чернигов +5...+7;
- Сумы +4...+6;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +7...+9;
- Запорожье +8...+10;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +6...+8;
- Харьков +4...+8.
Прогноз погоды в Украине на 18 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и заход солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
Как в ближайшее время изменится погода в Украине?
Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что в ближайшие дни территорию Украины накроют незначительные осадки, в частности дождь, а иногда и со снегом. Температура воздуха также несколько снизится.
В то же время специалисты Укргидрометцентра отметили, что такие изменения произойдут почти по всей территории Украины, кроме западных и южных областей.
Ранее синоптики информировали, что сильного похолодания в Украине в ближайшие дни ожидать не стоит.