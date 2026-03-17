Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 18 марта?

В среду в Украине будет преобладать облачная погода. Ее будут формировать антициклон с севера и область низкого давления со стороны Черного моря.

В большинстве областей осадков не ожидается, однако на Левобережье местами возможен небольшой дождь, а ночью – с мокрым снегом. Погода будет прохладной днем, поскольку над Украиной удерживается холодный воздух.

Ветер прогнозируют северо-восточного направления, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Самая высокая температура будет на Закарпатье – до +10 – +15 градусов, тогда как в юго-восточных областях ночью ожидается +1 – +6, а днем от +7 до +12 тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +5...+7;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +7...+9;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +6...+8;
  • Одесса +8...+10;
  • Николаев +8...+10;
  • Херсон +9...+11;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +6...+8;
  • Чернигов +5...+7;
  • Сумы +4...+6;
  • Полтава +5...+7;
  • Днепр +7...+9;
  • Запорожье +8...+10;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +6...+8;
  • Харьков +4...+8.


Прогноз погоды в Украине на 18 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как в ближайшее время изменится погода в Украине?

  • Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что в ближайшие дни территорию Украины накроют незначительные осадки, в частности дождь, а иногда и со снегом. Температура воздуха также несколько снизится.

  • В то же время специалисты Укргидрометцентра отметили, что такие изменения произойдут почти по всей территории Украины, кроме западных и южных областей.

  • Ранее синоптики информировали, что сильного похолодания в Украине в ближайшие дни ожидать не стоит.