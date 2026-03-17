Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Весеннее тепло уже близко: синоптик рассказал, когда в Украине ощутимо потеплеет

Какой будет погода 18 марта?

В среду в Украине будет преобладать облачная погода. Ее будут формировать антициклон с севера и область низкого давления со стороны Черного моря.

В большинстве областей осадков не ожидается, однако на Левобережье местами возможен небольшой дождь, а ночью – с мокрым снегом. Погода будет прохладной днем, поскольку над Украиной удерживается холодный воздух.

Ветер прогнозируют северо-восточного направления, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Самая высокая температура будет на Закарпатье – до +10 – +15 градусов, тогда как в юго-восточных областях ночью ожидается +1 – +6, а днем от +7 до +12 тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +5...+7;

Ужгород +12...+14;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +7...+9;

Ровно +6...+8;

Житомир +6...+8;

Винница +6...+8;

Одесса +8...+10;

Николаев +8...+10;

Херсон +9...+11;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +5...+7;

Сумы +4...+6;

Полтава +5...+7;

Днепр +7...+9;

Запорожье +8...+10;

Донецк +8...+10;

Луганск +6...+8;

Харьков +4...+8.



Прогноз погоды в Украине на 18 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как в ближайшее время изменится погода в Украине?