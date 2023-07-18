Где ожидаются дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 19 июля

18 июля 2023, 14:40
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду, 19 июля, будет достаточно теплой. На Юге ожидается жара. В нескольких областях будет идти дождь.

В среду по всей Украине переменная облачность. Ветер будет преимущественно юго-западным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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Где ждать грозы 19 июля

На Востоке и в юго-восточных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. А днем будет дождь уже в Прикарпатье и Закарпатье. Там тоже возможны грозы. На остальной территории Украины среда пройдет без осадков.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 19 июля. Из-за дневных гроз на Прикарпатье и Закарпатье они объявили I уровень опасности (желтый).

Метеорологи предупредили о желтом уровне опасности на Западе / Карта Укргидрометцентра

Дневная температура на Западе составит +25…+28, а на Севере – +23…+27. На Востоке столбики термометров будут показывать +24…+27, в Центре будет +23…26. На Юге ожидается +28…+31.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +25...+27
  • Ужгород – +25...+27
  • Львов – +25...+27
  • Ивано-Франковск – +25...+27
  • Тернополь – +25...+27
  • Черновцы – +25...+27
  • Хмельницкий – +26...+28
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – +25...+27
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +28...+30
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +26...+28
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +23...+25
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +24...+26
  • Днепр – +25...+27
  • Запорожье – +28...+30
  • Донецк – +23...+25
  • Луганск – +24...+26
  • Харьков – +23...+25


Прогноз погоды на 19 июля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Петро Залива