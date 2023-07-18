Где ожидаются дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 19 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 19 июля, будет достаточно теплой. На Юге ожидается жара. В нескольких областях будет идти дождь.
В среду по всей Украине переменная облачность. Ветер будет преимущественно юго-западным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
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Где ждать грозы 19 июля
На Востоке и в юго-восточных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. А днем будет дождь уже в Прикарпатье и Закарпатье. Там тоже возможны грозы. На остальной территории Украины среда пройдет без осадков.
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 19 июля. Из-за дневных гроз на Прикарпатье и Закарпатье они объявили I уровень опасности (желтый).
Дневная температура на Западе составит +25…+28, а на Севере – +23…+27. На Востоке столбики термометров будут показывать +24…+27, в Центре будет +23…26. На Юге ожидается +28…+31.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +25...+27
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +25...+27
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – +25...+27
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +26...+28
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – +25...+27
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +28...+30
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +26...+28
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +24...+26
- Днепр – +25...+27
- Запорожье – +28...+30
- Донецк – +23...+25
- Луганск – +24...+26
- Харьков – +23...+25