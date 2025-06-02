Часть областей накроют грозы, шквалы и град: куда придет непогода

2 и 3 июня в ряде западных и северных областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах, шквалах и возможном граде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какой будет погода 2 и 3 июня

2 и 3 июня непогода затронет Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую, Закарпатскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

По словам синоптиков, в этих регионах возможны грозы, местами град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

На Волыни, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях 3 июня ожидаются значительные дожди – там объявили I (желтый) уровень опасности.

Также с 3 по 5 июня на реках во Львовской и Ивано-Франковской областях, которые относятся к бассейну Днестра, из-за сильных дождей возможно резкое поднятие воды – местами на 30 – 130 сантиметров,

– предупредили в ГСЧС.

В горных районах также есть опасность схода мощных потоков воды с камнями и почвой.

Напомним, целом в июне этого года синоптики прогнозируют в Украине температуру немного выше климатической нормы. В среднем термометры будут показывать +19...+23 градуса, а осадки в этом месяце будут в пределах нормы.