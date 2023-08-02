Солнечно будет только в некоторых регионах, в других – дождь: прогноз погоды на 2 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 2 августа будет облачной. В некоторых регионах ожидается дождь и местами грозы.
Солнечно будет только в большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях. Ветер преимущественно южный.
Обратите внимание Полностью солнечных дней по всей Украине еще не будет: в каких областях будет дождь в августе
Какой будет погода 2 августа
В этот день в Украине прогнозируют переменную облачность. Ночью в западных и местами восточных областях, днем в Украине кроме большинства южных, Днепропетровской и Полтавской областей, будут кратковременные дожди, а местами грозы.
Ветер преимущественно южный 5 – 10 метров в секунду, при грозах иногда будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет составлять 15 – 20 градусов, а днем 25 – 30 градусов, в западных областях 21 – 26 градусов.
В Киеве и области также прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду, при грозах иногда порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет 15 – 20 градусов, днем 25 – 30 градусов. По Киеву ночью 17 – 19 градусов, днем 27 – 29 градусов.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +27...+29;
- Ужгород – +23...25;
- Львов – +23...25;
- Ивано-Франковск – +23...25;
- Тернополь – +23...25;
- Черновцы – +23...25;
- Хмельницкий – +23...25;
- Луцк – +23...25;
- Ровно – +22...+24;
- Житомир – +26...+25;
- Винница – +26...+28;
- Одесса – +27...+29;
- Николаев – +28...+30;
- Херсон – +29...+31;
- Симферополь – +28...+30;
- Кропивницкий – +27...+29;
- Черкассы – +28…+30;
- Чернигов – +26...+28;
- Суммы – +26...+28;
- Полтава – +27...+29;
- Днепр – +28...+30;
- Запорожье – +29...+31;
- Донецк – +28...+30;
- Луганск – +29...+30;
- Харьков – +28…+30.