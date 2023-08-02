Солнечно будет только в некоторых регионах, в других – дождь: прогноз погоды на 2 августа

Погода в Украине 2 августа будет облачной. В некоторых регионах ожидается дождь и местами грозы.

Солнечно будет только в большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях. Ветер преимущественно южный.

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Какой будет погода 2 августа

В этот день в Украине прогнозируют переменную облачность. Ночью в западных и местами восточных областях, днем в Украине кроме большинства южных, Днепропетровской и Полтавской областей, будут кратковременные дожди, а местами грозы.

Ветер преимущественно южный 5 – 10 метров в секунду, при грозах иногда будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет составлять 15 – 20 градусов, а днем 25 – 30 градусов, в западных областях 21 – 26 градусов.

В Киеве и области также прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду, при грозах иногда порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет 15 – 20 градусов, днем 25 – 30 градусов. По Киеву ночью 17 – 19 градусов, днем 27 – 29 градусов.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +27...+29;

Ужгород – +23...25;

Львов – +23...25;

Ивано-Франковск – +23...25;

Тернополь – +23...25;

Черновцы – +23...25;

Хмельницкий – +23...25;

Луцк – +23...25;

Ровно – +22...+24;

Житомир – +26...+25;

Винница – +26...+28;

Одесса – +27...+29;

Николаев – +28...+30;

Херсон – +29...+31;

Симферополь – +28...+30;

Кропивницкий – +27...+29;

Черкассы – +28…+30;

Чернигов – +26...+28;

Суммы – +26...+28;

Полтава – +27...+29;

Днепр – +28...+30;

Запорожье – +29...+31;

Донецк – +28...+30;

Луганск – +29...+30;

Харьков – +28…+30.



Погода в Украине 2 августа / Карта